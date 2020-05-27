Власти Кировской области продлили режим ограничений в регионе до 3 июня

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27 мая 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vyatka-grad.ru

Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

В Кировской области продлено действие ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Согласно постановлению регионального правительства, действующие сейчас ограничительные меры продлеваются до 3 июня.

Таким образом, в области пока что не будут открывать крупные торговые центры, предприятия общепита, спа-салоны, бани и сауны.

Работающим предприятиям и организациям поручено строго соблюдать санитарные нормы, правила и рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Кирове стационар скорой помощи закрыли на карантин из-за коронавируса.