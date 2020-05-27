Власти Кировской области продлили режим ограничений в регионе до 3 июня

В Кировской области продлено действие ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Согласно постановлению регионального правительства, действующие сейчас ограничительные меры продлеваются до 3 июня.
Таким образом, в области пока что не будут открывать крупные торговые центры, предприятия общепита, спа-салоны, бани и сауны.
Работающим предприятиям и организациям поручено строго соблюдать санитарные нормы, правила и рекомендации Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что в Кирове стационар скорой помощи закрыли на карантин из-за коронавируса.