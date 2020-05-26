В Кирове стационар скорой помощи закрыли на карантин из-за коронавируса

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26 мая 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Палата больницы скорой помощи в Кирове. Фото: сайт Минздрава Кировской области

Причиной закрытия на карантин стационара больницы скорой медицинской помощи в Кирове стал пациента с COVID-19.

По данным областного Минздрава, в терапевтическом отделении больницы коронавирус был обнаружен у одного из пациентов. Как выяснилось, при госпитализации мужчина скрыл, что контактировал с инфицированным.

В ходе лечения состояние мужчины ухудшилось, у него были взяты анализы на коронавирусную инфекцию, которые дали положительный результат.

«Все, кто был в учреждении, остаются в нем на 14 дней на карантин, – сообщил руководитель ведомства Андрей Черняев.

По данным Минздрава Кировской области, это 150 человек, включая медперсонал.

Ранее губернатор Кировской области заявил, что до конца недели в регионе точно не откроют общепит и крупные ТЦ.