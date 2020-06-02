Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Вице-премьер Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться осенью

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться осенью
лекарство, Nayra Halm/Keystone Press Agency

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сделал резонансное заявление во вторник, 2 июня. По его словам, уже осенью можно будет начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Чернышенко в ходе брифинга уточнил, что работа над вакциной от коронавируса нового типа в настоящий момент идет полным ходом.

По словам вице-премьера, специалисты говорят, что в случае успеха массовая вакцинация может начаться уже грядущей осенью, Сейчас, однако, россиянам необходимо научиться жить, учитывая все риски, которые несет COVID-19.

ЕТ

В мире

Власти Украины решили засекретить большую часть плана по «возвращению» Крыма

Власти Украины решили засекретить большую часть плана по «возвращению» Крыма

Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что власти страны приняли решение засекретить большую часть "стратегии" Киева по "возвращению" полуострова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью