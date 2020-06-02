Вице-премьер Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться осенью

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сделал резонансное заявление во вторник, 2 июня. По его словам, уже осенью можно будет начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Чернышенко в ходе брифинга уточнил, что работа над вакциной от коронавируса нового типа в настоящий момент идет полным ходом.
По словам вице-премьера, специалисты говорят, что в случае успеха массовая вакцинация может начаться уже грядущей осенью, Сейчас, однако, россиянам необходимо научиться жить, учитывая все риски, которые несет COVID-19.