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Заслуженный пилот России рассказал, когда могут разрешить заграничные перелеты

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Заслуженный пилот России рассказал, когда могут разрешить заграничные перелеты
Самолет. Фото: pixabay.com

Заслуженный пилот России Вадим Базыкин назвал предположительную дату, когда в стране возобновят полеты за границу. Он отметил, то информацию получил в российском Министерстве иностранных дел.

Базыкин считает, что зарубежные рейсы будут возобновлены с 15 июля. Он подчеркнул, что если дальние полеты не начнутся до осени, то «можно уже и не начинать летать». «Просто из этой ситуации уже не вылезти. Ни одна авиакомпания не может купить самолет, не используя финансовый или операционный лизинг. Стоимость машин больше миллиарда рублей. Вот представьте сколько уже не летают, а лизинговые платежи никто ведь не убирает», - заявил пилот. Базыкин добавил, что даже в случае возобновления полетов за границу авиакомпании будут работать в убыток.

АБ

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