Почему снимать обувь в самолете может быть опасно

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31 мая 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 47news

Самолет. Фото: pixabay.com

Бортпроводник рассказал, почему в самолете не нужно снимать обувь. Разуваться не нужно в целях собственной безопасности. Особенно важно оставаться в обуви во время и после взлета, а также при приземлении.

Согласно статистике, порядка 80% авиакатастроф происходит в первые три минуты полета или в течение восьми минут перед его окончанием. В это время особенно важно, чтобы пассажиры оставались в обуви – человек босиком или в шлепанцах не сможет быстро покинуть самолет в случае эвакуации. «Вы должны находиться в ботинках во время взлета и посадки, потому что это самая опасная часть полета», - заявил бортпроводник.

Также не стоит ходить без обуви в туалет на борту самолета, поскольку это может быть негигиенично.