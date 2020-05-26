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Эксперт объяснил, почему нет смысла в дистанцировании на борту самолета

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт объяснил, почему нет смысла в дистанцировании на борту самолета
Самолеты. Фото: pixabay.com

Эксперт Роман Гусаров прокомментировал попытку авиакомпаний организовать соблюдение социальной дистанции на борту самолета. По его словам, международное сообщество пришло к выводу, что это невозможно.

Специалист подчеркнул, что решение сократить число пассажиров на борту ради соблюдения дистанцирования может убить систему низкобюджетных авиаперевозок.

«Самое главное, это не обеспечивает требования социальной дистанции, потому что если мы говорим о полутора метрах, это означает, что не только рядом с вами никого не должно сидеть, но и впереди вас, и сзади», - сказал он. При такой рассадке самолет в среднем может быть заполнен на 20-30%. В таком случае значительно вырастет стоимость авиабилетов, передает Мир24.

АБ

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