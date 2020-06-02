Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 3,4 тысячи человек

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 3,4 тысячи человек
Скорая помощь. Фото: сайт Госдума РФ

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии выросло до 3409, после того, как за сутки здесь выявили 72 новых случая.

В республике не изменилась статистика по погибшим, это число по-прежнему составляет 18, количество выздоровевших выросло до 1138 человек. В настоящее время на лечении 2253 человека.

В конце мая в Башкирии более 500 медиков заразились коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения. Такое число случаев заражения не могло не повлиять на общую статистику заболевания в регионе.

ДВа

В мире

Власти Украины решили засекретить большую часть плана по «возвращению» Крыма

Власти Украины решили засекретить большую часть плана по «возвращению» Крыма

Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что власти страны приняли решение засекретить большую часть "стратегии" Киева по "возвращению" полуострова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью