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В Башкирии утратила силу норма о «комендантском часе» для лиц старше 65 лет

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: glavufa.ru

В Башкирии утратила силу норма о «комендантском часе» для лиц старше 65 лет
Проверка документов. Фото: сайт МВД

Власти Башкирии уточнили новые правила соблюдения режима самоизоляции в республике.

В частности, продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Попадающие в эту категорию люди, а также те, кто с ними проживает, могут выходить из дома в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами.

При этом норма о «комендантском часе» для людей старше 65 лет, согласно которой они не могут находиться в общественных местах с 18 до 6 часов, утратила силу.

Ранее власти Башкирии разрешили жителям республики свободное передвижение.

ДВа

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