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«Коммерсантъ»: утверждены новые правила выдачи автомобильных номеров

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

«Коммерсантъ»: утверждены новые правила выдачи автомобильных номеров
автомобильный номер, Andrei Kamenev/Russian Look

МВД утвердило новые правила выдачи автомобильных номеров. Согласно последним данным, ГИБДД получит возможность присваивать транспортным средствам номера с новыми трехзначными кодами регионов.

Уточняется, что Министерство внутренних дел РФ уже внесло соответствующие изменения в приказ. Как сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники, коды на государственных знаках теперь могут начинаться с цифр от 1 до 9. Ранее в начале использовались только цифры один и семь.

Подчеркивается, что в первую очередь изменения коснутся жителей Москвы.

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