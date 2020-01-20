Эксперт оценил идею продажи

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20 января 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

шина, pixabay.com

Глава Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил идею о том, что резервировать и покупать "красивые" автомобильные номера можно будет при помощи портала госуслуг.

Ранее стало известно, что Минэкономики подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Канаев отметил, что существуют два вида покупки номеров: аукционная система и предварительная подготовка цены, уже выставленной на продажу. Оба варианта используются в некоторых странах мира и уже продемонстрировали свою эффективность. Эксперт считает, что данная идея является абсолютно нормальной и ей можно доверять.