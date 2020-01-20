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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперт оценил идею продажи "красивых" автономеров при помощи портала госуслуг

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Эксперт оценил идею продажи
шина, pixabay.com

Глава Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил идею о том, что резервировать и покупать "красивые" автомобильные номера можно будет при помощи портала госуслуг.

Изменятся правила покупки

Изменятся правила покупки "красивых" автомобильных номеров

Ранее стало известно, что Минэкономики подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Канаев отметил, что существуют два вида покупки номеров: аукционная система и предварительная подготовка цены, уже выставленной на продажу. Оба варианта используются в некоторых странах мира и уже продемонстрировали свою эффективность. Эксперт считает, что данная идея является абсолютно нормальной и ей можно доверять.

ЕТ

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