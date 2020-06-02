Глава Тувы, заразившийся коронавирусом, идет на поправку

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2 июня 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава Тувы Шолбан Кара-оол. Фото: Инстаграм главы Тувы..

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, который заразился коронавирусом в конце мая, чувствует себя лучше и идет на поправку.

Пресс-секретарь сибирского губернатора сообщила, что врачи оценивают состояние Кара-оола как удовлетворительное, все необходимые процедуры уже были пройдены, ожидаются повторные результаты анализов.

Представитель главы региона также добавила, что губернатор приступит к своим обязанностям в ближайшее время.

Сам глава региона напомнил жителям Тувы, что «болезнь очень заразная», поэтому не стоит ходить без особой надобности в общественные места.