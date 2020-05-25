Главу Тувы госпитализировали из-за «серьезной заразы»

В Туве глава региона Шолбан Кара-оол признался, что попал в больницу. По его словам, госпитализация произошла из-за некой «серьезной заразы», название которой он так и не уточнил.
«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Но врачи молодцы, у нас все хорошо здесь, врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», - сказал он в видео, которое опубликовал в соцсети.
Кара-оол при этом так и не уточнил, заразился ли он коронавирусом COVID-19, или же дело в каком-то другом заболевании.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова.