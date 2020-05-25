Главу Тувы госпитализировали из-за «серьезной заразы»

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25 мая 2020, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

Больница. Фото: pixabay.com

В Туве глава региона Шолбан Кара-оол признался, что попал в больницу. По его словам, госпитализация произошла из-за некой «серьезной заразы», название которой он так и не уточнил.

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Но врачи молодцы, у нас все хорошо здесь, врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», - сказал он в видео, которое опубликовал в соцсети.

Кара-оол при этом так и не уточнил, заразился ли он коронавирусом COVID-19, или же дело в каком-то другом заболевании.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова.