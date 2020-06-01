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В Краснодаре на нарушителей масочного режима составили более 400 протоколов

, 21:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

В Краснодаре на нарушителей масочного режима составили более 400 протоколов
Люди в масках. Фото: Pixabay

В Краснодаре за неделю протоколы за нарушение карантинных ограничений и масочного режима составили в отношении более чем 400 человек.

В краевой столице разрешили выходить на улицы, однако все еще нельзя посещать места массового отдыха, ходить можно только по двое и обязательно в масках.

В Краснодаре продолжают работать мобильные отряды контроля, их численность превышает 600 человек, они мониторят места отдыха и зеленые зоны.

Всего «за нарушение требований режима карантина» за неделю составили 472 протокола об административном правонарушении и выдали 522 уведомления.

ДВа

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