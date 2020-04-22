В Краснодаре КПРФ провела акцию у памятников Ленина, нарушив режим самоизоляции

В Краснодаре члены местного отделения КПРФ возложили цветы у памятников Ленина, тем самым нарушили режим самоизоляции действующий из-за пандемии коронавируса. Как сообщается в соцсетях, у одного монумента около 10 коммунистов получили предупреждения о недопустимости нарушения.
Несмотря на это, они продолжили шествия к другому памятнику Ленина для возложения цветов, сообщил член Бюро Краснодарского краевого комитета КПРФ Александр Сафронов. Нарушителей режима самоизоляции пришлось привлечь к ответственности.
Такие действия в самый разгар карантина могут негативно сказаться на репутации партии, нанести ущерб не только себе, но и краевому комитету, - прокомментировал руководитель «Центра политических исследований и технологий» Григорий Киселев.
Эксперты отмечают, что в действиях членов КПРФ усматриваются признаки провокации, а также пикетов. Это может негативно сказаться на имидже крайкома партии, утверждают собеседники.