Ракова рассказала, почему в Москве не повторился «итальянский сценарий» распространения COVID-19

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1 июня 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москва. Фото: pixabay.com

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила, почему в российской столице не повторился «итальянский сценарий» распространения коронавирусной инфекции.

Ракова заявила, что избежать огромного количества жертв удалось благодаря своевременному созданию дополнительного коечного фонда и нескольких резервных госпиталей. Она добавила, что даже во время пика эпидемии в Москве не наблюдалось нехватки мест в стационарах.

«Думаю, что у нас на пике было около 20 тысяч людей, которые находились в больнице. И ни разу у нас не было дефицита коечных мест… Мы немножечко снизили накал, но в любом случае 800, 700 госпитализированных в день — это много, и надо качественно обеспечить лечение этих больных», - добавила заместитель мэра.