Ракова рассказала, когда москвичей ожидают новые смягчения режима ограничений

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москва. Фото: pixabay.com

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, когда в Москве наступит следующий этап снятия ограничений. По ее словам, новые послабления могут произойти довольно скоро.

Ракова заявила, что, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в столице не ухудшится, то дальнейшие меры по снятию ограничений могут быть приняты по истечении первых двух недель лета.

«Послабления в Москве могут быть приняты по истечении двух недель, если ситуация с коронавирусом в столице не будет ухудшаться», - сказала заммэра.

Ранее руководитель департамента торговли Москвы Алексей Немерюк рассказал, когда в столице смогут начать работу рестораны и кафе.