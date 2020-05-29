В Москве рассказали, когда и на каких условиях могут открыть кафе и рестораны

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29 мая 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Чашка. Фото: pixabay.com

Руководитель департамента торговли Москвы Алексей Немерюк рассказал, когда в столице смогут начать работу рестораны и кафе. По его словам, для этого желающим открыться придется соблюсти ряд требований.

Немерюк сообщил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве могут разрешить работу заведений общественного питания, но на определенных условиях. Чиновник подчеркнул, что пока открывать кафе и рестораны в столице еще рано.

Ранее в правительстве Москвы объявили о продлении режима самоизоляции и электронных пропусков. При этом москвичам разрешили с 1 июня трижды в неделю выходить на прогулки и заниматься на улице спортом в утренние часы. При этом масочный режим, удаленная работа и социальное дистанцирование сохраняются.