Губернатор Нижегородской области связал рост заболеваемости коронавирусом с поведением жителей

Рост заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области во многом связан с нарушением режима самоизоляции. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
Он отметил, что рост заболеваемости отчасти связан с увеличением объемов тестирования, но в большей степени с тем, что нижегородцы стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции.
Никитин заявил, что некоторые послабления были введены для того, чтобы люди могли решить свои насущные проблемы. Однако вместо этого многие целыми семьями выезжают в торговые центры, как на прогулку, ходят в общественных местах без масок и перчаток, собираются в компанию за городом.
По последним данным, число заражений в Нижегородской области достигло 10149, в регионе зарегистрировано 104 летальных исхода.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений.