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Губернатор Нижегородской области связал рост заболеваемости коронавирусом с поведением жителей

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tarakann.ru

Губернатор Нижегородской области связал рост заболеваемости коронавирусом с поведением жителей
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото: Инстаграм губернатора НО.

Рост заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области во многом связан с нарушением режима самоизоляции. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

Он отметил, что рост заболеваемости отчасти связан с увеличением объемов тестирования, но в большей степени с тем, что нижегородцы стали менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции.

Никитин заявил, что некоторые послабления были введены для того, чтобы люди могли решить свои насущные проблемы. Однако вместо этого многие целыми семьями выезжают в торговые центры, как на прогулку, ходят в общественных местах без масок и перчаток, собираются в компанию за городом.

По последним данным, число заражений в Нижегородской области достигло 10149, в регионе зарегистрировано 104 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений.

ДВа

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