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19 мая 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

COVID-19, pixabay.com

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно указаниям Роспотребнадзора, переход на первый этап снятия ограничений проводится по решению региональных властей, однако должны быть соблюдены три условия: доля свободных коек не менее 50 процентов, высокий охват тестированием, а также коэффициент распространения инфекции не более 1,0.

Никитин отметил, что накануне в Нижегородской области коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за минувшую неделю.

В регионе полностью сохраняется самоизоляция, однако увеличивается радиус и продолжительность прогулок для граждан – до 1 км от места жительства и 2 часа в сутки. Кроме того, могут быть открыты объекты розничной торговли с отдельным входом и площадью зала до 400 квадратных метров. Позволены пробежки и занятия спортом до 2 часов ежедневно в компании не более 2 человек.