Памфилова объяснила, как обеспечат безопасность граждан на избирательных участках

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1 июня 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Элла Памфилова. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © CEC Russia

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, как будет обеспечиваться безопасность граждан на избирательных участках во время проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Памфилова заявила, что в течение часа избирательный участок будут посещать около восьми человек. Она выразила уверенность, что при такой загруженности соблюдать режим безопасности будет максимально комфортно.

«Я бы так хотела еще добавить, что по нашим предварительным расчетам,... примерно где-то на избирательном участке в период голосования в час будет около восьми человек», - сказала Памфилова.

Ранее в Госдуме рассказали, что проголосовать можно будет в течение шести дней.