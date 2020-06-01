Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет в течение шести дней, но нерабочим окажется только один

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Конституция. Фото: Замир Усманов/globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что россияне смогут принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию страны в течение шести дней.

«Будет проходить получается с 25-ого (июня) по 1 (июля). Считать (голоса) будут первого (июля)», - сообщил Крашенников. Этот вариант предложила глава ЦИК Элла Памфилова, идею поддержал президент страны Владимир Путин.

При этом 1 июля будет нерабочим днем, добавил Крашенников. «Первого числа будет выходной в соответствии с законом», - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дату проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Отмечается, что некоторые граждане смогут проголосовать из дома.