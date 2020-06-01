Жительницу Адыгеи заподозрили в финансировании террористов

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1 июня 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовный кодекс. сайт СК РФ

В Адыгее силовики пресекли деятельность местной жительницы, причастной к финансированию террористов.

«Гражданка РФ, находясь в Адыгее, организовала сбор средств для дальнейшего перечисления за рубеж в адрес своей родственницы, принимающей участие в деятельности запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии», - говорится в сообщении пресс-службе регионального управления ФСБ.

В отношении фигуранта Следственным отделом УФСБ России по Республике Адыгея возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). В настоящее время женщина задержана.

Ранее еще одного жителя Адыгеи объявили в международный розыск по подозрению в содействии террористам.