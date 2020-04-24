Жителя Адыгеи объявили в международный розыск по подозрению в содействии террористам

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24 апреля 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: adigeatoday.ru

Фото: сайт СК России

ФСБ возбудила уголовные дела по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) в отношении жителя Адыгеи, который в 2014 году сумел перебраться в Сирию.

Оперативникам удалось задокументировать преступную деятельность фигуранта этих дел.

«Известно, что в Сирии он прошел обучение в лагерях запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», – говорится в сообщении управления ФСБ по Адыгее.

Затем этот мужчина пытался вербовать через различные мессенджеры жителей республики, склоняя их к выезду в Сирию и Ирак. Там они должны были принимать участие в боевых действиях против правительственных войск.

В региональном управлении ФСБ добавили, что подозреваемый объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД.