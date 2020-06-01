Председатель ЦИК предложила Путину провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

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1 июня 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Совещания главы государства по поправкам в Конституцию. Фото: kremlin.ru

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила президенту Владимиру Путину провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.

Как сообщает пресс-служб Кремля, с инициативой провести сегодня совещание «в таком представительном составе» выступили члены рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон.

Путин отметил, что хотел бы послушать мнение о том, как идет работа по внесению поправок. Он отметил, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией «мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию».

В настоящий момент совещание продолжается.

Ранее Песков рассказал, скоро ли президент озвучит дату голосования по поправкам в Конституцию.