В Кремле заявили, что Владимир Путин не находится в полной изоляции

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1 июня 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что хоть количество очных встреч у президента России заметно уменьшилось из-за коронавируса, глава государства не находится в полной изоляции.

«Президент не находится в изоляции, он активно работает, вы видите, есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции», - отметил Песков. Он сообщил, что в случае рабочей необходимости президент приезжает в Кремль. Однако сейчас по большей части контакты сведены к телефонным переговорам, вообразить количество которых «вряд ли представляется кому-либо возможным». Песков добавил, что надеется на скорое возвращение главы государства к привычному режиму.