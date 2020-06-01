Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Кремле заявили, что Владимир Путин не находится в полной изоляции

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

В Кремле заявили, что Владимир Путин не находится в полной изоляции
Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что хоть количество очных встреч у президента России заметно уменьшилось из-за коронавируса, глава государства не находится в полной изоляции.

«Президент не находится в изоляции, он активно работает, вы видите, есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции», - отметил Песков. Он сообщил, что в случае рабочей необходимости президент приезжает в Кремль. Однако сейчас по большей части контакты сведены к телефонным переговорам, вообразить количество которых «вряд ли представляется кому-либо возможным». Песков добавил, что надеется на скорое возвращение главы государства к привычному режиму.

АБ

В мире

Украинский журналист Гордон придумал способ забрать Крым у России без войны

Украинский журналист Гордон придумал способ забрать Крым у России без войны

Дмитрий Гордон, киевский журналист, рассказал, как «вернуть» Крымский полуостров в состав Украины без ведения боевых действий. По данному вопросу Гордон высказался, выступая в российском радиоэфире.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью