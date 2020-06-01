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Дмитрий Песков рассказал, что решений об открытии границ РФ для иностранцев пока не принималось

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дмитрий Песков рассказал, что решений об открытии границ РФ для иностранцев пока не принималось
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли принято решение об открытии границ России для иностранцев до 24 июня.

Пока режим закрытых границ не распространяется на официальных гостей парада Победы. Песков отметил, что пока никаких решений относительно открытия для всех иностранцев не принималось.

«В любом случае режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне», - уточнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось: на территории Российской Федерации за прошедшие сутки скончались 162 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующие данные предоставили 1 июня в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.  

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