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Коронавирус нового типа за сутки унес жизни 162 пациентов в России

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус нового типа за сутки унес жизни 162 пациентов в России
лаборатория, XinHua

На территории Российской Федерации за прошедшие сутки скончались 162 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующие данные предоставили 1 июня в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что, в частности, за минувшие 24 часа 76 пациентов скончались в Москве, 25 – в Дагестане, 24 – в Московской области, 9 – в Санкт-Петербурге.

С начала пандемии COVID-19 жертвами заболевания на территории РФ стали 4 855 человек.

Ранее сегодня стало известно, что в России за минувшие сутки коронавирусом нового типа заразились 9 035 граждан.

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