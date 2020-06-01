Коронавирус нового типа за сутки унес жизни 162 пациентов в России

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1 июня 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, XinHua

На территории Российской Федерации за прошедшие сутки скончались 162 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующие данные предоставили 1 июня в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что, в частности, за минувшие 24 часа 76 пациентов скончались в Москве, 25 – в Дагестане, 24 – в Московской области, 9 – в Санкт-Петербурге.

С начала пандемии COVID-19 жертвами заболевания на территории РФ стали 4 855 человек.

Ранее сегодня стало известно, что в России за минувшие сутки коронавирусом нового типа заразились 9 035 граждан.