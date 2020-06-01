Роспотребнадзор предоставил рекомендации для работы гостиниц в период пандемии COVID-19

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц в условиях распространения коронавируса нового типа. В ведомстве перечислили правила, которые следует соблюдать для обеспечения безопасности.
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что руководство отелей должно обеспечить соблюдение социального дистанцирования (1,5-2 метра), а также при помощи специальной разметки минимизировать возможное скопление гостей на стойках регистрации.
Кроме того, ведомство рекомендует по возможности установить прозрачные заграждения, чтобы защитить персонал гостиниц, а также проводить дезинфекцию ключей от номеров.