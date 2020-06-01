Синоптик поделился, когда когда в Москве начнется летнее тепло

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1 июня 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Арбуз. Фото: pixabay.com

В столичный регион летнее тепло придёт после 10 июня. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Специалист отметила: по прогнозам теплой погоды нужно ждать со второй декады месяца .

"Большую часть первой декады температура будет ниже климатической нормы, а последующие дни компенсируют прохладную первую декаду", - рассказала Позднякова.

Она добавила, что средняя месячная норма температуры для июня - 16.6 градуса, то есть в среднем ночью - 10-12 градусов, а дневная температура должна быть 20-22 градуса.

Ранее сообщалось: синоптик поделился, когда в Центральную Россию придет тепло.