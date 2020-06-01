Синоптик поделился, когда в Центральную Россию придет тепло

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1 июня 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Пшеница. Фото: pixabay.com

Стало известно, что температура воздуха в центре РФ уже в пятницу превысит 20 градусов, а юг Западной Сибири ждет резкое похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в центре европейской России лето начнется с очень прохладной погоды, затем начнется повышение температуры и уже в пятницу она будет больше 20 градусов. На юге Западной Сибири к пятнице воздух прогреется на 12-15 градусов, в середине первой декады июня там температура будет ниже нормы.

Ранее сообщалось: британские врачи определили, какой ежедневный перекус помогает улучшить работу сердца и предотвратить развитие некоторых патологий сердечно-сосудистой системы.