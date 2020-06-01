Оглашена дата поступления в больницы первого российского лекарства от COVID-19

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1 июня 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Коммерсантъ»

Больничная палата для зараженных COVID-19, XinHua / globallookpress.com

«Авифавир», первый российский лекарственный препарат для лечения смертельно опасного коронавируса COVID-19, поступит в больницы 11 июня. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном сегодня на страницах СМИ.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Авифавир» представляет собой отечественную версию препарата «Фавапиравир». Последний используется в Японии на протяжении шести лет при лечении тяжелых форм гриппа, говорится в процитированной публикации.

Ранее стало известно, что «Авифавир» не поступит для продажи в аптечные учреждения. Данное лекарство будут использовать в клиниках, где содержатся пациенты, зараженные коронавирусом.