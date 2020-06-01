В Кузбассе в пансионате для пожилых 26 человек заразились коронавирусом

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1 июня 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Известно, что двадцать шесть новых заразившихся COVID-19 за последние сутки в Кузбассе – это пожилые люди из пансионата. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

За минувшие сутки в регионе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.

«Двадцать шесть человек заразились в пансионате. Это пожилые люди. Остальные шесть – разные, кто-то в больнице лежал, кто-то – завозной, приехал из Новосибирска», – рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

С начала пандемии в Кузбассе выявлено 589 случаев заражения коронавирусом нового типа, 7 человек скончались, 233 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 пациентов.

Ранее сообщалось: вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что, несмотря на рост числа зараженных коронавирусом в мире, уровень смертности начал постепенно снижаться. Специалист объяснил, почему так происходит.