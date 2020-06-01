Бывший националист рассказал о пытках в нацбате

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1 июня 2020, 00:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

украинский флаг на фоне здания Верховной Рады на фото Globallookpress.com/ Volodymyr Tarasov

Украинские националисты на войне практиковали пытки. Об этом рассказал один из уволившихся из подразделения бойцов. Интервью с ним опубликовали украинские СМИ.

Нациоиналист рассказал о практике в нацбате «Айдар» (запрещенная в РФ террористическая организация). Командиром этого подразделения был некий Мельничук. Пытками занимались его друзья. Среди них некий «начальник тюрьмы» с позывным «пятьдесят пятый».

«Он проводил допросы», — рассказал бывший боец нацбата: «Видимо, у него было особое пристрастие к этому. На нем очень много преступлений, связанных с пытками».

Бывший националист рассказал о смерти командира одного из пленных. Его запытали до смерти.

Ранее на площадке АН публиковался список бойцов батальона Айдар.