Украинские националисты на войне практиковали пытки. Об этом рассказал один из уволившихся из подразделения бойцов. Интервью с ним опубликовали украинские СМИ.
Нациоиналист рассказал о практике в нацбате «Айдар» (запрещенная в РФ террористическая организация). Командиром этого подразделения был некий Мельничук. Пытками занимались его друзья. Среди них некий «начальник тюрьмы» с позывным «пятьдесят пятый».
«Он проводил допросы», — рассказал бывший боец нацбата: «Видимо, у него было особое пристрастие к этому. На нем очень много преступлений, связанных с пытками».
Бывший националист рассказал о смерти командира одного из пленных. Его запытали до смерти.
Ранее на площадке АН публиковался список бойцов батальона Айдар.