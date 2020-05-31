В Крыму ответили телеведущему, пожелавшему смерти жителям полуострова

Глава общественной палаты Крымского полуострова Александр Форманчук ответил на слова украинского телеведущего Остапа Дроздова, который ранее пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
«Я хотел бы отметить, что этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, все русское – он больной человек. Он болен неизлечимым вирусом так называемым украинского интегрального национализма», - заявил Форманчук.
Он также добавил, что Дроздов не соответствует званию писателя и журналиста. По словам Форманчука, у украинца нет здравого смысла, а потому он не может анализировать любую ситуацию. Представитель Крыма предположил, что пребывание Дроздова в роли журналиста будет недолгим.