В Крыму ответили телеведущему, пожелавшему смерти жителям полуострова

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31 мая 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Крым. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Nikolay Gyngazov

Глава общественной палаты Крымского полуострова Александр Форманчук ответил на слова украинского телеведущего Остапа Дроздова, который ранее пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.

«Я хотел бы отметить, что этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, все русское – он больной человек. Он болен неизлечимым вирусом так называемым украинского интегрального национализма», - заявил Форманчук.

Он также добавил, что Дроздов не соответствует званию писателя и журналиста. По словам Форманчука, у украинца нет здравого смысла, а потому он не может анализировать любую ситуацию. Представитель Крыма предположил, что пребывание Дроздова в роли журналиста будет недолгим.