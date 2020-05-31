В Саратовской области COVID-19 обнаружили у 101 сотрудника и постояльца ПНИ

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31 мая 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети ВКонтакте

В Саратовской области, по данным на утро 31 мая, зарегистрировано ещё 142 новых официальных случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Очаг коронавируса возник в психоневрологическом интернате (ПНИ) Базарно-Карабулакского района Саратовской области.

Постояльцев и сотрудников ПНИ обследовали после выявления инфекции у одного из работников. В ходе массового обследования сотрудников и проживающих в ПНИ в связи с заболеванием одного из сотрудников коронавирус подтвердился у 101 человека. У 82 из них заболевание протекает в бессимптомный форме.

По данным регионального оперштаба, из новых случаев: город Саратов — 19; Энгельсский - 6; Балашовский, Балаковский, Краснокутский, Марксовский и Новобурасский районы - по 2, Александрово-Гайский, Вольский, Дергачевский, Петровский, Ртищевский и пос. Светлый - по одному

Среди заболевших 105 контактных лиц, 37 - с неустановленным источником заражения.

Всего в Саратовской области COVID-19 выявлен у 3078 человек. Выздоровел с начала пандемии 1158 человек, за сутки — 5.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей.

В России за последние сутки число новых заразившихся коронавирусом - 9 268 человек. По данным оперативного штаба на утро 31 мая, общее число зараженных в России достигло 405 843 человек.