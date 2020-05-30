Песков поделился, когда сбреет бороду

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30 мая 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

кадр видео из Instagram Т. Навки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не брился, отпустил бороду пока болел коронавирусом и во время нахождения на самоизоляции дома после выписки из больницы.

На бороду официального представителя Кремля обратил внимание журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов. Многие СМИ написали об изменении имиджа Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что он не менял имидж, просто перестал бриться на время самоизоляции и скоро вернется на работу без бороды.

«Как только выйду на работу в офис, то она сразу исчезнет», — сказал Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Дмитрий Песков со своей супругой Татьяной Навкой заразились коронавирусом. Пара была госпитализирована. После курса лечения сначала выписали Навку, чуть позже - Пескова. Сейчас они оба находятся дома. Жена и младшая дочь неравнодушны к бороде главы семейства.

Напомним, коронавирусом переболел премьер Михаил Мишустин.