В Рязани в год 75-летния Победы сносят дом, в котором жил поэт Константин Симонов

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30 мая 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото группы «ВООПИиК Рязань» соцсети «ВКонтакте»

В Рязани в год 75-летия Великой победы сносят дом, в котором жил поэт Константин Симонов - автор самых пронзительных строк о войне. Это дом номер 14 по улице Садовой. Те, кто сносят дом поэта, уничтожают историю не только города Рязани, но и историю всей нашей страны.

В 2017 год дом был подожжен сразу с нескольких сторон. Есть доказательства. Пожарные приехали быстро и потушили возгорание. Снос ведет ООО "Монолит", связанное с "Северной компанией".

Сегодня, в субботу, 20 мая бульдозеры и экскаваторы ровняют с землей сразу два дома дореволюционной постройки, в том числе дом, в котором жил легендарный поэт. Ранее стало известно о сносе дома №10 по улице Садовой.

В 2019 году начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев отказал Рязанскому ВООПиК в постановке дома Симонова под охрану.