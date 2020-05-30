Действие рабочих пропусков в Москве продлено до 14 июня автоматически. В пресс-службе департамента информационных технологий столицы рекомендовали перед поездкой проверить действие своего цифрового пропуска на портале nedoma.mos.ru и удостовериться, что к нему «привязан» корректный номер автомобиля или транспортной карты.
Речь идёт о документах, которые действуют до 31 мая. Наличие цифрового пропуска для поездок на автомобиле и общественном транспорте в Москве стало обязательным с 15 апреля.
Московские власти пока не планируют отменять пропуска для передвижения по городу.
Обработка личных данных пользователей портала для проверки московских цифровых пропусков ведется в строгом соответствии с федеральным законом о персональных данных.