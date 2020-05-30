Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Действие рабочих пропусков в Москве продлено до 14 июня автоматически

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Действие рабочих пропусков в Москве продлено до 14 июня автоматически
pexels.com

Действие рабочих пропусков в Москве продлено до 14 июня автоматически. В пресс-службе департамента информационных технологий столицы рекомендовали перед поездкой проверить действие своего цифрового пропуска на портале nedoma.mos.ru и удостовериться, что к нему «привязан» корректный номер автомобиля или транспортной карты.

Речь идёт о документах, которые действуют до 31 мая. Наличие цифрового пропуска для поездок на автомобиле и общественном транспорте в Москве стало обязательным с 15 апреля. 

Московские власти пока не планируют отменять пропуска для передвижения по городу.  

Обработка личных данных пользователей портала для проверки московских цифровых пропусков ведется в строгом соответствии с федеральным законом о персональных данных.

ИЧ

Общество

В Роспотребнадзоре считают, что вторая волна коронавируса может быть осенью. Вся надежда на вакцину

В Роспотребнадзоре считают, что вторая волна коронавируса может быть осенью. Вся надежда на вакцину

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 может быть в период подъема ОРВИ будущей осенью. Вся надежда на вакцину.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью