В РПЦ назвали «магической практикой» «онлайн-причастия» на Украине

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30 мая 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

митрополит Иларион, Federation Council of Russia/Flickr.com

По словам митрополита Волоколамского Илариона, Православная церковь Украины в духовной среде именуется "раскольничьим сборищем", ее так называемое онлайн-причастие "всерьез воспринимать невозможно".

"Если так называемые священники этой «церкви» совершают подобного рода обряды, это лишь свидетельствует о том, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры", — заявил священнослужитель в эфире телеканала "Россия 24".

Иерарх РПЦ сравнил эти действия с телевизионными "сеансами" Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака, "заряжавших" воду, которую зрители должны были ставить у экранов телевизоров, и подчеркнул, что "все подобного рода магические практики церковью отвергаются и осуждаются".

Ранее один их представителей ПЦУ решил в условиях самоизоляции совершить литургию и причастить прихожан через интернет. Он также призвал во время этого действия ставить перед экранами компьютеров хлеб и вино.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в период самоизоляции следует научиться "счастливо жить", несмотря на обстоятельства.