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Митрополит Иларион рассказал, как следует относиться к периоду самоизоляции

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Митрополит Иларион рассказал, как следует относиться к периоду самоизоляции
православный храм, pixabay.com
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в период самоизоляции следует научиться "счастливо жить", несмотря на обстоятельства.
 
Священнослужитель призвал граждан занимать себя в сложившихся условиях. Данное умение, по его мнению, поможет людям в их дальнейшей жизни. 
 
Митрополит Иларион заметил, что счастье не зависит от материальных благ и событий во внешнем мире. Он порекомендовал россиянам читать художественную литературу, Библию, смотреть фильмы. Кроме того, священнослужитель посоветовал молиться и обращаться к Богу в простой беседе.
ЕТ

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