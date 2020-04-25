Митрополит Иларион рассказал, как следует относиться к периоду самоизоляции

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25 апреля 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

православный храм, pixabay.com

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в период самоизоляции следует научиться "счастливо жить", несмотря на обстоятельства.

Священнослужитель призвал граждан занимать себя в сложившихся условиях. Данное умение, по его мнению, поможет людям в их дальнейшей жизни. Митрополит Иларион заметил, что счастье не зависит от материальных благ и событий во внешнем мире. Он порекомендовал россиянам читать художественную литературу, Библию, смотреть фильмы. Кроме того, священнослужитель посоветовал молиться и обращаться к Богу в простой беседе.