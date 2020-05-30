Герои-добровольцы времен COVID-19: кольские врачи оказались на передовой крупнейшего в стране очага инфекции

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30 мая 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В 20 минутах езды от Мурманска в начале апреля для вахтовиков Белокаменки развернули мобильный госпиталь «Центроспаса». Тогда в селе число заразившихся COVID-19 исчислялось сотнями. Белокаменка стала самым крупным очагом коронавируса в стране.

По состоянию на 29 мая заразившихся вахтовиков 2 тысячи 280 только в Мурманской области. Кроме того, инфицированными оказались несколько сотен условно здоровых работников, вывезенных в другие регионы. На стройке гигантской верфи «Новатэка» на берегу Кольского залива одновременно находились до 11 тысяч приезжих из разных стран, от Италии до Филиппин. Скученность и отсутствие карантина для вновь прибывавших вахтовиков сделали свое дело. Дошло до того, что для разделения здоровых от больных в пик эпидемии одному из подрядчиков пришлось фрахтовать круизный паром. В общежитиях на берегу изолировать людей оказалось невозможно.

На днях директор мурманского подразделения «Новатэка» расстался с должностью, а компания пообещала региону в ближайшие 10 лет вложить 6 миллиардов в социалку. Стройка же, ставшая рассадником чумы, так и не была приостановлена. Губернатор Чибис заявил: «Нет никаких оснований». 6 миллиардов области, конечно, нужны, но и компания не в обиде: она одновременно получает скидку по налогу на прибыль 11,5 млрд рублей.

В госпитале МЧС, тем временем, по-прежнему наплыв пациентов и в условиях особого риска медики работают с утра до вечера. В палаточном городке располагаются реанимация, хирургия, приемный покой.

Из сообщений регионального оперативного штаба, которые распространялись в первые дни эпидемии, можно было сделать вывод, что госпиталь берет на себя лечение вахтовиков полностью, чтобы не перегружать клиники региона. На деле в палатках проводят первичные приемы пневмонийных пациентов, ставят диагнозы и принимают решение о дальнейшей госпитализации. И делают это вместе с МЧС полтора десятка медиков из Кольской ЦРБ - маленькой больницы под Мурманском. Пришли они туда добровольно.

Юрий Паньков, Андрей Евсеев, Юлия Короткова, Ирина Комарова, Маргарита Доброва, Петру Гуцу, Максим Павлов - эти доктора уже полтора месяца тащат на себе всю Белокаменку - всю огромную стройку, цена которой - много миллиардов и человеческие жизни. С ними пришла рентген-лаборант Людмила Овчинникова и шестеро фельдшеров: Галина Антипова, Ксения Самойлова, Елена Цыганкова, Анна Анисимова, Ксения Ильина, Иван Лебедев.

Героические имена, о которых почти никто не слышал. Это люди, которые добровольно пошли в самый страшный очаг инфекции в стране.

«В полевых условиях никто никогда такого не делал. За полтора месяца у нас 2054 пациента было. Сейчас, конечно, все медики в стране на переднем крае, как говорится, но тут - самый передний край, очаг. То, что ваши врачи не побоялись и добровольно этот шаг сделали… Они тут ежедневно, с утра до вечера. Мы без них бы не смогли. Люди скромные, просто рабочие такие медики. Сидели в амбулатории, поликлинике, больнице… Им никто не сказал: не пойдешь - уволим. Но они встали и пошли. Я и по фамилиям-то их не знаю, только по именам, потому что мы тут сдружились все по-человечески. И профессионально мы единый коллектив. Для страны такой опыт - принципиальная вещь», - рассказывает главврач госпиталя Игорь Абрамович.

Тем временем, у регионального минздрава начались сложности с выплатой надбавок. Временным рабочим местом добровольцев указали здание кольской поликлиники, с пометкой «разъездной характер работы». Что сразу лишило шанса на выплаты, положенные врачам стационарных госпиталей. В итоге надбавки рассчитывали, исходя из установленных для персонала скорых, но в расчетниках за апрель эти самые надбавки указаны как почасовые. Врачи же, тем временем, заявляют, что пришли работать в госпиталь не из-за денег и доплат.