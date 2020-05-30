В Дзержинске соседи приняли роды прямо на тротуаре у подъезда

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgoroden.ru

фото: младенец, pixabay.com

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в Дзержинске женщина из другого города родила ребенка на улице Молодежной в пятницу, 29 мая. Региональный Минздрав организовал проверку.

Родители заживо похоронили младенца из-за своей невнимательности

Машина скорой помощи приехала через 20 минут после вызова, но прибывшие в пункт назначения медики увидели лежавшую на земле женщину с уже родившимся мальчиком. Позже выяснилось, что на учете она не состояла и не знала срок своей беременности. Мать с ребенком доставили в городской перинатальный центр, где им предоставили только ксерокопию паспорта пациентки, других документов у нее при себе не было.

Местные жители рассказали, что принимать роды пришлось им, а медики начали спасать ребенка только после того, как на них начали «кричать, орать» и угрожать видеосъемкой.

Сейчас роженица и младенец находятся в удовлетворительно состоянии.