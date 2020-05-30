Коронавирус 30 мая: Трамп разрывает связи с ВОЗ, умерших от коронавируса в России делят на группы

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 30 мая общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 6 035 998 человек, 368 514 – погибли, 2 664 289 – выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– В Москве скончались еще 78 пациентов с коронавирусом, сообщили вечером 29 мая в городском оперативном штабе. Это рекордная суточная смертность за время пандемии. Число умерших в столице увеличилось до 2 408, число выявленных случаев заражения – до 175 829.

– Умерших от коронавируса в России делят на группы, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. К первой группе относят тех, у кого Covid-19 при жизни или посмертно был подтверждён тестом. Во вторую группу относят случаи, в которых не был подтвержден Covid-19, но течение заболевания указывало на его наличие. К третьей группе относят смерти, наступившие у пациентов с коронавирусом от заболевания, которым человек болел всю жизнь. Пока они не классифицируются как смерти от коронавируса. Сейчас первые две группы объединили, добавила Голикова.

– Трамп вновь заявил, что намерен «разорвать связи с ВОЗ», поскольку организация, по его словам, помогла Китаю скрыть распространение коронавируса. Свое решение он также объяснил тем, что ВОЗ «не смогла провести крайне необходимые реформы, которые требовались».

– Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке в Ухане. Исследователи протестировали образцы с рынка морепродуктов в Ухане, которые считались первоначальным источником заражения, и не обнаружили следов заболевания. Как сообщает портал The Sun, специалисты также доказали, что 13 первоначальных случаев заражения вирусом в Китае никак не связаны с рынком. Тем не менее версия о том, что вирус передался человеку от летучих мышей, подтвердилась.

– Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью «Парламентской газете». «Каких-то специфических дополнительных фармакологических мероприятий, которые пациентам необходимо предпринимать, выделить не могу. Потому что первая рекомендация – не заниматься самолечением. Ни на одном из этапов лечения. И не надо впадать в две крайности: первая – что коронавируса не существует, и вторая – мы все переболеем, кто выживет, тот выживет. Обе точки зрения неправильные», – отметил Зыков.

– Европейские страны продолжают открывать границы, но пока лишь для граждан других стран ЕС. Для россиян туристические направления в Европе остаются закрытыми. В пятницу Болгария объявила об открытии въезда для граждан ЕС. Ранее Хорватия открыла границы для 10 стран ЕС без помещения на карантин. Италия открывает границы 3 июня для жителей всех стран ЕС и Шенгенской зоны.