Мария Захарова проанализировала, с чем столкнулся мир в условиях пандемии

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29 мая 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Мария Захарова

Как отметила Мария Захарова, при пандемии мир столкнулся с остановкой транспортной системы, закрытием границ, внутренними ограничениями, а также с заморозкой целого ряда соглашений, договоров, и их временного видоизменения.

«Конечно, были глобальные эпидемии. Но не было эпидемий на фоне или во время такого процесса, как глобализация. Страны жили обособленно, имели национальные границы во всех смыслах этого слова», – добавила официальный представитель МИД РФ в ходе первой онлайн конференции Московского дипломатического клуба.

Мир должен проанализировать события, связанные с COVID-19, чтобы в будущем быть готовым в случае повторения такого развития событий, считает Захарова.

Захарова отреагировала на заявления американцев о коронавирусе в России.