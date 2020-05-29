Роспотребнадзор назвал три этапа открытия храмов и церквях для верующих

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29 мая 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

церковь, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Роспотребнадзор предложил поэтапно открывать храмы и церкви для верующих. Разработаны рекомендации по возобновлению богослужений в храмах и церквях с участием прихожан.

Ведомство предложило на первом этапе разрешить богослужения с учетом того, чтобы на каждого прихожанина приходилось не менее 4 кв м площади храма. Общая численность прихожан не должна превышать 100 человек.

На втором этапе предложено увеличить число верующих на службе до 200 человек. Тех, кому не хватило места в храме, предлагают размещать на прихрамовой территории.

На третьем этапе ограничения предлагается отменить.

При этом вне богослужений посещение церквей рекомендуется ограничить - до 10 человек вне зависимости от площади помещения. В монастырях Роспотребнадзр рекомендует допускать верующих только в один храм и исключить их пребывание на остальной территории.

Согласно рекомендациям, на всех этапах следует ограничить участие в обрядах лиц из группы риска: старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Второе условие — обязательное ношение защитных масок. Священнослужителям рекомендовано надевать маски во время исповеди. Общими с другими учреждениями являются правила о социальной дистанции (с разметкой на полу), проветривании и антисептической обработкой рук при входе.