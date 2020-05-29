Виталий Милонов предложил силой освободить российских социологов из ливийского плена

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29 мая 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с IReactor заявил, что Россия должна требовать немедленного освобождения Максима Шугалея из ливийской тюрьмы.

Ранее глава ПНС Ливии Файез Саррадж сделал громкое заявление о том, что Максим Шугалей, находящийся сейчас в триполитанской тюрьме «Митига» - российский шпион. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич назвал заявление Сарраджа «хамским и бессмысленным». Он подчеркнул, что слова Файеза Сарраджа совершенно ничем не подкреплены, а самим главой нелегитимного правительства давно управляют террористы «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман» (запрещенные в РФ организации).

Общественник ответственно заявил, что слова ПНС – ложь. А все материалы, которые Шугалей передал в ФЗНЦ, были опубликованы на сайте фонда.

Малькевича поддержал депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он считает, что говорить о передаче зашифрованных сообщений спустя год после того, как пленили специалистов – бессмысленно. Милонов уверен, что России в этой ситуации следует действовать жестче.

Депутат заявил, что если бы террористы, которые сейчас фактически правят северо-западом Ливии, услышали гул российских самолетов, то они быстро пересмотрели бы свою позицию по этому вопросу. Россия должна требовать, а не просить. По мнению Милонова, нам следует организовать операцию по спасению социологов.

ПНС Ливии стало пристанищем для террористов, которых удалось выбросить из Сирии и Ирака, считает депутат. Он уверен, что «недобитые бандиты», поддерживаемые Западом, сейчас стараются установить террористический порядок в Ливии.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже больше года удерживаются в триполитанской тюрьме, куда их заточили, не предъявив никаких обвинений. В Ливии они находились с исследовательской миссией, согласованной с ПНС. Однако это не помешало боевикам бросить их в подконтрольную группировке RADA тюрьму.