В Псковской области нашли тело второй девочки-подростка. Подруги пропали два дня назад

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29 мая 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Псковской области в пятницу, 29 мая, обнаружено тело второй девочки-подростка, пропавшей с подругой два дня назад. Девочки 15 лет пропали два дня назад под Островом. С тех пор их разыскивали следователи, полицейские, сотрудники МЧС, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт" и местные жители.

По данным СКР, сегодня в ходе поисковых мероприятий, проводимых в рамках доследственной проверки следственными органами СКР по Псковской области по сообщению о безвестном исчезновении под Островом двух несовершеннолетних девочек, в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места вхождения в воду реки Утроя, обнаружено тело второй девочки. По предварительным данным, как и подруга, девочка утонула.

Сообщение в полицию о пропаже двух девочек поступило в полицию вечером 27 мая. Первую девочку нашли 28 мая водолазы. В ходе поисковых работ водолазной группой аварийно-спасательной службы региона ее тело было извлечено из реки Утроя в д.Елины Островского района.

Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, девочка утонула. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, в том числе родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания детей, однако уже сейчас можно сказать, что трагедии можно было избежать соблюдая главное правило безопасности - ни в коем случае не оставлять детей у водоемов без присмотра взрослых!

Сейчас на месте обнаружения тела работают следователи. В ближайшее время будет проведена медицинская судебная экспертиза для установления причины смерти.

Утонула и трехлетняя Варя Попова, пропавшая на даче.