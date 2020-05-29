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Трехлетняя девочка, которую пятеро суток искали в Псковской области после пропажи на даче, погибла

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Трехлетняя девочка, которую пятеро суток искали в Псковской области после пропажи на даче, погибла
река, фото: pixabay.com

Трехлетняя девочка, которую почти пятеро суток искали в Псковской области после пропажи на даче, погибла. Тело ребенка нашли в реке Кебь.  Маленькая Варя Попова 23 мая  ушла с дачного участка незаметно от родителей.

Малышку искали полиция, спасатели, военные, волонтеры и добровольцы. Тело ребенка нашли в реке Кебь недалеко от железнодорожного моста. Тело обнаружено одним из совместных патрулей сотрудников правоохранительных органов и волонтёров.
По данным СКР, в ходе осмотра тела ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, девочка утонула.

Родители Вари Поповой поблагодарили всех, кто не остался равнодушным к их беде, всех людей, причастных к поискам их дочери, полицейских, спасателей, следователей, круглосуточно искавших пропавшую девочку,  волонтеров и неравнодушных псковичей, - сообщают псковские СМИ. Семья Вари попросила людей не приходить на могилу в день похорон.

ИЧ

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