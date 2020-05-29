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На ВДНХ с 1 июня откроют только территорию для прогулок

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

На ВДНХ с 1 июня откроют только территорию для прогулок
ВДНХ, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Моске на ВДНХ с 1 июня откроют только территорию для прогулок. Павильоны ВДНХ откроются позже.
Власти Москвы разрешили с начала лета прогулки.

Представители комплекса подчеркнули, что находиться на территории ВДНХ возможно только при соблюдении установленного порядка, необходимо соблюдать введенные правила эпидемиологической безопасности, масочный режим и социальное дистанцирование.

ВДНХ будет пользоваться нормативами предельного количества посетителей и контролировать загруженность территории с помощью приложения "Помощник Москвы".

Напомним, мэр Сергей Собянин с 1 по 14 июня ввел в порядке эксперимента "прогулочный режим", разрешив прогулки почти всем москвичам три раза в неделю по графику. В Москве должны открыть все парки, кроме "Зарядья".

Сергей Собянин объяснил, как будет проводиться контроль за соблюдением правил «прогулочного режима» в столице. 

ИЧ

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