В Моске на ВДНХ с 1 июня откроют только территорию для прогулок. Павильоны ВДНХ откроются позже.
Власти Москвы разрешили с начала лета прогулки.
Представители комплекса подчеркнули, что находиться на территории ВДНХ возможно только при соблюдении установленного порядка, необходимо соблюдать введенные правила эпидемиологической безопасности, масочный режим и социальное дистанцирование.
ВДНХ будет пользоваться нормативами предельного количества посетителей и контролировать загруженность территории с помощью приложения "Помощник Москвы".
Напомним, мэр Сергей Собянин с 1 по 14 июня ввел в порядке эксперимента "прогулочный режим", разрешив прогулки почти всем москвичам три раза в неделю по графику. В Москве должны открыть все парки, кроме "Зарядья".
Сергей Собянин объяснил, как будет проводиться контроль за соблюдением правил «прогулочного режима» в столице.