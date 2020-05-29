В Ульяновской области скончался восьмой пациент с коронавирусной инфекцией

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29 мая 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Ульяновской области скончался мужчина с коронавирусом старше 75 лет. Это 8 летальный случай в регионе.

Известно, что 29 апреля пенсионер был госпитализирован в Центральную клиническую медико-санитарную часть с пневмонией, позже его анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Ввиду быстро развившегося отека легких, а также сопутствующих хронических заболеваний, несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь пациента не удалось.

В области с начала пандемии выявлено 2271 случай заболевания COVID-19, 634 человека выздоровели.

Ранее сообщалось: министерство труда и социальной защиты РФ приняло решение по расчету пенсионного стажа медиков, работающих в 2020 году с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.